Футбол

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунтМатч ТВ 05:36

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис рассматривает возможность продажи клуба за 1 фунт. Сообщается, что потенциальный новый владелец «Дерби» унаследует многомиллионные долги клуба, которые увеличиваются с каждым годом. Напомним, команду возглавляет легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владелец «Дерби Каунти» выставил клуб на продажу за £1

REGNUM07:35

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Sportbox.RU05:36

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Бомбардир.ру04:53

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Sport24.ru04:58

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за £ 1

Чемпионат04:43

Английский клуб может быть куплен за один фунт

Еженедельник Футбол06:41

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Матч ТВ05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Здоровье

Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка

Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак

Обновлено вчера в 15:29
Футбол

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Обновлено в 05:16
Футбол

Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при Солари

Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.
Обновлено в 05:13
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:43
Общество

Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

Обновлено в 06:58
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Культура

Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Спорт

Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира

За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Футбол

«Манчестер Сити» близок к подписанию Сауля

Сумма трансфера составит 80 миллионов евро. "Манчестер Сити" видит в Сауле замену для Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Украинские военные показали полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 08:12
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Наука

Первую клонированную собаку-ищейку начали тренировать в Китае

В Китае специалисты приступили к тренировкам первой клонированной собаки-ищейки.
Обновлено в 07:17
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Политика

Путин пообещал сделать все для комфортной работы иностранного бизнеса

"Хочу подчеркнуть, что мы в России делаем все необходимое для того, чтобы наши иностранные инвесторы, наши партнеры и друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерной административной нагрузки", - заявил Путин.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Турции произошло мощное землетрясение

Землетрясение было магнитудой 6,2 балла.
Обновлено в 03:13
Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы

Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов

Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Северодвинске пресекли деятельность секты «Свидетелей Иеговы»

В городе корабелов была пресечена деятельность «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 04:42
Политика

Опрос: Зеленский победит во втором туре выборов при любом сопернике

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов при любом сопернике, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Обновлено в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное