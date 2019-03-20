Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунтМатч ТВ 05:36

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис рассматривает возможность продажи клуба за 1 фунт. Сообщается, что потенциальный новый владелец «Дерби» унаследует многомиллионные долги клуба, которые увеличиваются с каждым годом. Напомним, команду возглавляет легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

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