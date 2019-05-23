Футбол
Английский клуб поборется с «Атлетико» за Марио ФернандесаЕвро-футбол.ру 01:51
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Согласно данным Daily Star, заинтересованность в приобретении 28-летнего футболиста проявляет "Ньюкасл".
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СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
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