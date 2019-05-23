Футбол

Английский клуб поборется с «Атлетико» за Марио ФернандесаЕвро-футбол.ру 01:51

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Согласно данным Daily Star, заинтересованность в приобретении 28-летнего футболиста проявляет "Ньюкасл".
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Ньюкасл» вслед за «Атлетико» заинтересован в покупке Мариу Фернандеса

Спорт-Экспрессвчера в 14:43

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Советский спортвчера в 13:36

Источник: Марио Фернандес хочет перейти в «Атлетико»

Sport.ruвчера в 14:29

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Газета.Ruвчера в 14:29

СМИ: «Ньюкасл» включился в борьбу за Фернандеса

Матч ТВвчера в 13:58

Летние трансферы в РПЛ, 23 мая 2019 года

Чемпионатвчера в 15:15

«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

Sport24.ruвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Диетолог рассказал о пользе шаурмы

В условиях мегаполиса шаурма может оказаться продуктом, соответствующим принципам правильного питания, поскольку в ней имеются необходимые организму ингредиенты.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Деми Мур не может смириться со старением

Обновлено в 04:15
Авто

Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа

Обновлено в 07:58
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Прикамье произошел пожар на газопроводе

Обновлено в 02:05
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи

Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Общество

Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии

По версии следствия, Ивлев в 2001–2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной

Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме - выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.
Обновлено в 07:36
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Ракетный эсминец ВМС США вошел в Персидский залив

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США

Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Культура

Наставники «Голоса. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу

Обновлено в 07:04
Гаджеты

Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций

Сотрудники компании Amazon в настоящее время занимаются разработкой гаджета, чувствительного к человеческим эмоциям.
Обновлено вчера в 20:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное