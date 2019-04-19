Футбол

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафованSport.ru вчера в 16:45

В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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В Англии отец 10-летнего мальчика засудил за расизм клуб, заменивший его сына

Чемпионат02:23

Неприличный жест, штраф за расизм и день рождения «Спартака». Что случилось, пока вы спали

Советский спорт00:40

Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча

Спорт-Экспрессвчера в 16:41

10-летнего футболиста заменили во время игры. Его отец обвинил клуб в расизме и отсудил £3000

Sport24.ruвчера в 16:17

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован

Sport.ruвчера в 16:45
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Экономика

В КНР заявили, что пытаются снизить влияние санкций США на сотрудничество с Россией

Пекин и Москва работают над тем, чтобы устранить влияние санкций США в отношении РФ на российско-китайское экономическое сотрудничество, в том числе над решением проблем, связанных с отказом ряда китайских коммерческих банков обслуживать платежи российских юридических и физических лиц.
Обновлено в 01:29
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Зеленский рассказал о своем отношении к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Обновлено в 01:49
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ

Обновлено в 01:38
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие

Военную технику для парада Победы перебазируют в Москву

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Крупный пожар в Канске локализован

В городе Канске Красноярского края локализовано крупное возгорание кровли пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 00:04
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Интернет

Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram

Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
Обновлено в 02:27
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Здоровье

В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37
Политика

В Пекине в форуме «Один пояс — один путь» поучаствуют лидеры 37 стран

Во втором форуме "Один пояс — один путь", который пройдёт в Пекине 25−27 апреля, примут участие лидеры почти 40 государств и правительств.
Обновлено в 02:09
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 10:37
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Здоровье

В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие

Летчики ТОФ испытали модернизированные МиГ-31БМ

Летчики смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота выполнили первые полеты на новых модернизированных высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено вчера в 19:43
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