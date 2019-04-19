Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафованSport.ru вчера в 16:45
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча
Спорт-Экспрессвчера в 16:41
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Мадуро назвал противозаконными санкции США в отношении ЦБ Венесуэлы
17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами (штат Флорида), анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".
Обновлено 17 апреля в 19:49
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством.
Обновлено вчера в 23:10
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме
В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Гаджеты
Apple задерживает выплаты разработчикам из России
По данным ассоциации, компания Apple задерживает выплаты «нескольким десяткам разработчиков» на 2 месяца без объяснения причин.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 команд
MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Россия и Коста-Рика взаимно отменяют визы с 25 мая
Межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз вступит в силу с 25 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено вчера в 13:30
Наука
Стартовали испытания CRISPR для лечения рака
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Дефибрилляторы могут появиться в каждом самолёте
По словам представителя Управления лётной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта Елены Колесниковой, в последний раз состав имеющейся в распоряжении бортпроводников аптечки для первой помощи утверждался 25 лет назад — в 1994 году.
Обновлено вчера в 12:24
Спорт
Персонально ваш: Евгений Ройзман
Напоминаю, что с нами политик Евгений Ройзман.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж.
Обновлено вчера в 17:12
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» и сократил отставание в серии
"Сан-Хосе" выиграл у "Вегаса" (5:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии - 3-2 в пользу "Вегаса".
Обновлено в 00:33
Авто
Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Теннис
Шарапова снялась с турниров в Штутгарте и в Мадриде
Соревнования категории Pemier Mandatory пройдут без участия российской теннисистки Марии Шараповой, сообщает Tennis Life.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Платежи через портал госуслуг в 2018 г возросли в 1,7 раза, до 52,6 млрд руб
Объем платежей, совершенных через единый портал госуслуг, в 2018 году составил 52,6 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза с 30,3 миллиарда рублей в 2017 году, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:04