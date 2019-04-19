Футбол

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафованSport.ru вчера в 16:45

В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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Неприличный жест, штраф за расизм и день рождения «Спартака». Что случилось, пока вы спали

Советский спорт00:40

Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча

Спорт-Экспрессвчера в 16:41

10-летнего футболиста заменили во время игры. Его отец обвинил клуб в расизме и отсудил £3000

Sport24.ruвчера в 16:17

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован

Sport.ruвчера в 16:45
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Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Мадуро назвал противозаконными санкции США в отношении ЦБ Венесуэлы

17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами (штат Флорида), анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".
Обновлено 17 апреля в 19:49
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством.
Обновлено вчера в 23:10
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Гаджеты

Apple задерживает выплаты разработчикам из России

По данным ассоциации, компания Apple задерживает выплаты «нескольким десяткам разработчиков» на 2 месяца без объяснения причин.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Футбол

MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 команд

MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Россия и Коста-Рика взаимно отменяют визы с 25 мая

Межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз вступит в силу с 25 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено вчера в 13:30
Наука

Стартовали испытания CRISPR для лечения рака

Обновлено вчера в 17:07
Политика

В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран

Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Дефибрилляторы могут появиться в каждом самолёте

По словам представителя Управления лётной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта Елены Колесниковой, в последний раз состав имеющейся в распоряжении бортпроводников аптечки для первой помощи утверждался 25 лет назад — в 1994 году.
Обновлено вчера в 12:24
Спорт

Персонально ваш: Евгений Ройзман

Напоминаю, что с нами политик Евгений Ройзман.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж.
Обновлено вчера в 17:12
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» и сократил отставание в серии

"Сан-Хосе" выиграл у "Вегаса" (5:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии - 3-2 в пользу "Вегаса".
Обновлено в 00:33
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Теннис

Шарапова снялась с турниров в Штутгарте и в Мадриде

Соревнования категории Pemier Mandatory пройдут без участия российской теннисистки Марии Шараповой, сообщает Tennis Life.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

Платежи через портал госуслуг в 2018 г возросли в 1,7 раза, до 52,6 млрд руб

Объем платежей, совершенных через единый портал госуслуг, в 2018 году составил 52,6 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза с 30,3 миллиарда рублей в 2017 году, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:04
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