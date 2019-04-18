Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафованSport.ru 16:45
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
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Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
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Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
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Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе
Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
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Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
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Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности
Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят к началу мая
Фонтан "Каменный цветок" на столичном ВДНХ откроется после реставрации к началу мая 2019 года вместе с фонтаном "Дружба народов".
Обновлено в 13:46
Общество
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Наука
Белые акулы испытывают страх при виде касаток
Учёные провели исследование и установили, белые акулы испытывают страх при виде касаток.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Доклад Мюллера назвали победой Трампа
Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Общество
Роскачество назвало лучший кефир новых марок
Специалисты Роскачества провели исследование 47 новых марок кефира, появившихся на российском рынке относительно недавно и еще не успевших заслужить доверие покупателей.
Обновлено в 03:34
Политика
«Я не трус»: Зеленский заявил, что первым не откажется от дебатов с Порошенко
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "1+1" намекнул Владимиру Зеленскому, что его могут взорвать на дебатах с президентом Украины Петром Порошенко, и призвал отказаться от этого мероприятия.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Политика
Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции
Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Обновлено в 08:56
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Политика
Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено в 16:08
Путешествия
Ростуризм выясняет, почему 130 россиян не смогли улететь на Хайнань
Ростуризм выясняет, почему 130 человек не смогли вылететь из петербургского аэропорта Пулково на китайский остров Хайнань в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Наука
Мозг свиньи удалось частично оживить через 4 часа после ее смерти
Американские ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти.
Обновлено в 00:55