Футбол

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафованSport.ru 16:45

В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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Отец десятилетнего футболиста обвинил клуб в расизме и отсудил 3000 фунтов

Советский спорт17:28

Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча

Спорт-Экспресс16:41

10-летнего футболиста заменили во время игры. Его отец обвинил клуб в расизме и отсудил £3000

Sport24.ru16:17

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован

Sport.ru16:45
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Кино

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
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Армия и оружие

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
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«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
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Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
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Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

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Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Политика

Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности

Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Общество

Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят к началу мая

Фонтан "Каменный цветок" на столичном ВДНХ откроется после реставрации к началу мая 2019 года вместе с фонтаном "Дружба народов".
Обновлено в 13:46
Общество

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Наука

Белые акулы испытывают страх при виде касаток

Учёные провели исследование и установили, белые акулы испытывают страх при виде касаток.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
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Общество

Роскачество назвало лучший кефир новых марок

Специалисты Роскачества провели исследование 47 новых марок кефира, появившихся на российском рынке относительно недавно и еще не успевших заслужить доверие покупателей.
Обновлено в 03:34
Политика

«Я не трус»: Зеленский заявил, что первым не откажется от дебатов с Порошенко

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "1+1" намекнул Владимиру Зеленскому, что его могут взорвать на дебатах с президентом Украины Петром Порошенко, и призвал отказаться от этого мероприятия.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Политика

Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции

Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Обновлено в 08:56
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Политика

Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено в 16:08
Путешествия

Ростуризм выясняет, почему 130 россиян не смогли улететь на Хайнань

Ростуризм выясняет, почему 130 человек не смогли вылететь из петербургского аэропорта Пулково на китайский остров Хайнань в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Наука

Мозг свиньи удалось частично оживить через 4 часа после ее смерти

Американские ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти.
Обновлено в 00:55
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