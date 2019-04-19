Футбол

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафованSport.ru вчера в 16:45

В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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СМИ: В Англии отец 10-летнего футболиста засудил за расизм клуб после замены своего сына

RT на русском03:23

Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча

Спорт-Экспрессвчера в 16:41

Неприличный жест, штраф за расизм и день рождения «Спартака». Что случилось, пока вы спали

Советский спорт00:40

В Англии отец 10-летнего мальчика засудил за расизм клуб, заменивший его сына

Чемпионат02:23

10-летнего футболиста заменили во время игры. Его отец обвинил клуб в расизме и отсудил £3000

Sport24.ruвчера в 16:17

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован

Sport.ruвчера в 16:45
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Шоу-бизнес

Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет

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Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой

В студии артист обнародовал личную переписку со своей супругой Аллой Пугачевой. Максим Галкин часто принимает участие в различных шоу.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

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Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Легендарной модели ВАЗ-2101 сегодня, 19 апреля, исполняется ровно 49 лет.
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Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

В минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Якутии школьников

Школьники рассказали, что 17 апреля пообедали в школьной столовой, после чего поужинали дома, а ночью проявились симптомы, с которыми утром дети были доставлены в больницу.
Обновлено в 03:01
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов ProAce City.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Обновлено в 03:15
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Общество

Как выглядит яхта-ледокол Олега Тинькова стоимостью более $100 млн

Бизнесмен поделился с Forbes фотографиями того, как будет выглядеть его лодка. редакция рекомендует Ледокол Тинькова.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Минобороны Франции заявило о росте экспорта оружия в 2018 году на 30%

Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
Обновлено в 02:45
Политика

В вопросе суверенитета Белоруссии нет места компромиссам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны.
Обновлено в 04:01
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Красноярске два человека погибли в результате обрушения крыши здания

В Красноярске двое рабочих погибли в результате частичного обрушения крыши здания на территории "Красноярского завода деталей трубопроводов".
Обновлено вчера в 12:23
Хоккей

Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время

Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Экономика

«Интер РАО» увеличила долю в «Русских газовых турбинах» до 50%

Предприятие РГТ создано в 2011 году, владеет площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE.
Обновлено в 03:46
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Кино

Посмотрите видеотрибьют памяти Рудольфа Нуреева от российских танцоров

Российские танцоры создали видео, в котором с помощью своих движений рассказали биографию артиста балета Рудольфа Нуреева.
Обновлено 17 апреля в 07:12
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Здоровье

Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе

Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
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