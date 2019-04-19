Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафованSport.ru вчера в 16:45
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча
Спорт-Экспрессвчера в 16:41
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой
В студии артист обнародовал личную переписку со своей супругой Аллой Пугачевой. Максим Галкин часто принимает участие в различных шоу.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Легендарной модели ВАЗ-2101 сегодня, 19 апреля, исполняется ровно 49 лет.
Обновлено в 00:20
Футбол
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Якутии школьников
Школьники рассказали, что 17 апреля пообедали в школьной столовой, после чего поужинали дома, а ночью проявились симптомы, с которыми утром дети были доставлены в больницу.
Обновлено в 03:01
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов ProAce City.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено в 03:15
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Общество
Как выглядит яхта-ледокол Олега Тинькова стоимостью более $100 млн
Бизнесмен поделился с Forbes фотографиями того, как будет выглядеть его лодка. редакция рекомендует Ледокол Тинькова.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны Франции заявило о росте экспорта оружия в 2018 году на 30%
Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
Обновлено в 02:45
Политика
В вопросе суверенитета Белоруссии нет места компромиссам, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны.
Обновлено в 04:01
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Красноярске два человека погибли в результате обрушения крыши здания
В Красноярске двое рабочих погибли в результате частичного обрушения крыши здания на территории "Красноярского завода деталей трубопроводов".
Обновлено вчера в 12:23
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Экономика
«Интер РАО» увеличила долю в «Русских газовых турбинах» до 50%
Предприятие РГТ создано в 2011 году, владеет площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE.
Обновлено в 03:46
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Кино
Посмотрите видеотрибьют памяти Рудольфа Нуреева от российских танцоров
Российские танцоры создали видео, в котором с помощью своих движений рассказали биографию артиста балета Рудольфа Нуреева.
Обновлено 17 апреля в 07:12
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Здоровье
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе
Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19