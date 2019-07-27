Футбол

Английский футболист Майка Ричардс завершил карьеру в 31 годТАСС вчера в 23:58

Бывший футболист сборной Англии Майка Ричардс объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу "Манчестер Сити", воспитанником которого является защитник. Отмечается, что причиной такого решения стали проблемы Ричардса с коленом.
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Майка Ричардс объявил о завершении карьеры

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