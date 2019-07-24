Футбол
Английский футболист-гей передумал делать каминг-аутНева Спорт 03:28
Игрок английского Чемпионшипа, анонимно заявивший о нетрадиционной сексуальной ориентации в Twitter, передумал совершать громкий каминг-аут, заявив, что недостаточно силен.
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Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Российским БМП и БТР установят новые пушки
Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:09
Происшествия
Начальника колонии в Астрахани поймали на взятке в 700 тысяч рублей
В Астрахани начальник исправительной колонии № 10 УФСИН России задержан в собственном автомобиле с поличным при получении взятки в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:10
Технологии
СМИ обвинили Apple в прослушке пользователей
Сообщается, что компания нанимает работников, которые прослушивают голосовые команды и разговоры пользователей Газета El Pais пишет, что компания Apple нанимает сотрудников, которые прослушивают голосовые команды пользователей и их личные разговоры.
Обновлено в 05:42
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Политика
Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы
Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года, следует из данных исследования Международного валютного фонда, сообщили украинским СМИ.
Обновлено в 03:59
Происшествия
При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок
По факту гибели ребенка при пожаре в палаточном детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по части 1 стати 109 УК РФ.
Обновлено 22 июля в 19:07
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей
Телеведущего и актера Леонида Ярмольника обязали выплатить более 400 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны.
Обновлено в 05:37
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".
Обновлено в 05:41
Общество
МИД России предупредил о сбоях в авиасообщении в Британии и Италии
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о задержке или отмене рейсов в лондонском аэропорте Хитроу и ряде аэропортов Италии.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса
В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Екатеринбурге на пути кортежа Путина заложили муляж бомбы
Инцидент произошел 10 июля, тогда как за день до этого в месте, где заложили муляж взрывчатки, проезжал кортеж Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»
За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Спорт
Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Авто
Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback
Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.
Обновлено в 03:54
Авто
Citroen в Германии переименовывают в Zitrön
Обновлено в 01:17
Общество
В России могут запретить иметь электронную почту без идентификации
В Госдуму внесли законопроект, который запретит использовать в России электронную почту без идентификации.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба
Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40
Хоккей
«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»
35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Финансы
Рубль поднимается к доллару и евро
По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб. Курс европейской валюты снизился на 13 коп. и достиг показателя в 70,33 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:15