Футбол

Английский футболист-гей передумал делать каминг-аутНева Спорт 03:28

Игрок английского Чемпионшипа, анонимно заявивший о нетрадиционной сексуальной ориентации в Twitter, передумал совершать громкий каминг-аут, заявив, что недостаточно силен.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Английский футболист-гей передумал делать каминг-аут

Нева Спорт03:28

Твиттер, предположительно открытый футболистом-геем из Англии, был удален

Sports.ru05:59

Футболист-гей из Англии передумал делать каминг-аут и удалил свой «твиттер»

Чемпионат02:38

Английский футболист-гей передумал делать каминг-аут

Евро-футбол.ру04:10

Футболист из Англии передумал делать каминг-аут

Советский спорт04:07

Английский футболист-гей передумал совершать каминг-аут

Metaratings04:03

«Я думал, что сильнее, но был не прав». Футболист передумал делать каминг-аут и удалил свой твиттер

Sport24.ru02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика

ЛНР передала Украине 64 заключенных

Обновлено в 06:40
Гаджеты

«Яндекс» судится с владельцем бренда шоколадной пасты Alisa

«Яндекс» подал два иска к компании, которой принадлежат права на бренд шоколадно-ореховой пасты Alisa.
Обновлено в 08:05
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Индия проведет свои первые военно-космические учения

До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 08:17
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Экономика

Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176

Visa отчиталась за второй квартал текущего года (фискальный третий квартал 2019).
Обновлено в 08:47
Финансы

Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале торгов

Российский рынок акций и рубль немного подрастут в начале торгов на улучшении внешнего фона.
Обновлено в 02:50
Космос

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Интернет

В работе Facebook и Instagram произошёл глобальный сбой

Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.
Обновлено в 09:55
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Здоровье

Названы болезни, которые вызывают рак

Медики предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти о раке.
Обновлено в 07:02
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Экономика

Минкультуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке усадеб

Министерство культуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке для реставрации жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, с 2 млн руб. до 4 млн руб. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 09:46
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Спорт

Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку

В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Общество

Сделки с недвижимостью защитят от мошенников

Госдума приняла закон, который призван обезопасить сделки с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 09:30
Футбол

В расположение «Крыльев Советов» прибыл футболист «Порту»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в ближайшее время заключит контракт с колумбийским форвардом «Порту» Хуаном Переа.
Обновлено в 09:50
Футбол

Месси дисквалифицировали на один матч и оштрафовали

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала на один матч форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси из-за его поведения и высказываний на прошедшем Кубке Америки.
Обновлено в 03:59
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия

На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки смога в Бердске

По состоянию на 22 июля, в воздухе не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией

Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан

Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:28
Футбол

«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио

«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Обновлено в 07:26
Игры

Производитель онлайн-игр из Китая сообщил об инвестициях в Telegram

Китайская компания The9 Ltd в ходе закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты) блокчейн-проекта Telegram Павла Дурова в 2018 году инвестировала в него $2 млн.
Обновлено в 09:18
Главное