Футбол
Английский футболист-гей передумал делать каминг-аутНева Спорт 03:28
Игрок английского Чемпионшипа, анонимно заявивший о нетрадиционной сексуальной ориентации в Twitter, передумал совершать громкий каминг-аут, заявив, что недостаточно силен.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Общество
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Обновлено в 02:10
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Политика
ЛНР передала Украине 64 заключенных
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«Яндекс» судится с владельцем бренда шоколадной пасты Alisa
«Яндекс» подал два иска к компании, которой принадлежат права на бренд шоколадно-ореховой пасты Alisa.
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Индия проведет свои первые военно-космические учения
До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
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Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
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Экономика
Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176
Visa отчиталась за второй квартал текущего года (фискальный третий квартал 2019).
Обновлено в 08:47
Финансы
Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале торгов
Российский рынок акций и рубль немного подрастут в начале торгов на улучшении внешнего фона.
Обновлено в 02:50
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.
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Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Названы болезни, которые вызывают рак
Медики предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти о раке.
Обновлено в 07:02
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Экономика
Минкультуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке усадеб
Министерство культуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке для реставрации жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, с 2 млн руб. до 4 млн руб. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 09:46
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Спорт
Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку
В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Общество
Сделки с недвижимостью защитят от мошенников
Госдума приняла закон, который призван обезопасить сделки с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 09:30
Футбол
В расположение «Крыльев Советов» прибыл футболист «Порту»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в ближайшее время заключит контракт с колумбийским форвардом «Порту» Хуаном Переа.
Обновлено в 09:50
Футбол
Месси дисквалифицировали на один матч и оштрафовали
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала на один матч форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси из-за его поведения и высказываний на прошедшем Кубке Америки.
Обновлено в 03:59
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия
На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки смога в Бердске
По состоянию на 22 июля, в воздухе не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан
Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио
«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Обновлено в 07:26
Игры
Производитель онлайн-игр из Китая сообщил об инвестициях в Telegram
Китайская компания The9 Ltd в ходе закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты) блокчейн-проекта Telegram Павла Дурова в 2018 году инвестировала в него $2 млн.
Обновлено в 09:18