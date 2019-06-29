Футбол
Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену»Матч ТВ 17:34
Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену», на которой команда встретилась с фарм-клубом «Локомотива» — «Казанкой».
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