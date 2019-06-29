Футбол

Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену»Матч ТВ 17:34

Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену», на которой команда встретилась с фарм-клубом «Локомотива» — «Казанкой».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену»

Матч ТВ17:34

Английский «Шеффилд» оценил «Сапсан-Арену»

Sportbox.RU17:34

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

Спорт-Экспресс12:54

«Казанка» разгромила английский «Шеффилд» в товарищеском матче

РИА Новости13:40

Ликование «Шеффилда» после 9 голов и объятия с фаном. Фото с матча с «Казанкой»

Чемпионат14:39

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

Soccer.ru13:18

«Казанка» разгромила «Шеффилд», англичане забили первый гол в турне по России

Sport24.ru12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Обновлено в 19:24
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Здоровье

Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания

В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.
Обновлено в 18:25
Музыка

Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Магнитогорске загорелась городская ярмарка

Обновлено в 19:58
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Здоровье

Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка

Обновлено в 13:36
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Игры

Игроки смогли выйти за пределы карты Red Dead Online и нашли там красочную пустыню

Обновлено 27 июня в 13:42
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Происшествия

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом

Обновлено в 18:54
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено в 17:31
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на G20

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Общество

Южноуральские эксперты призвали хомутининцев беречь озеро Горькое

Обновлено в 10:43
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Алкоголь увеличивает риск развития рака кожи

Медики из Великобритании сделали заявление, что употребление алкоголя способствует увеличению риска развития рака кожи.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Происшествия

Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде

Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Общество

Почему жены и мужья изменяют друг другу - ученые дают ответ

Суперспособность женщин Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22% женщин и 28% мужчин изменяли постоянным партнерам.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Андрей Малахов рассказал о своём сыне

Телеведущий Андрей Малахов похвастался достижениями своего маленького сына Александра.
Обновлено в 18:06
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Авто

Составлен ТОП-5 актуальных автомобилей для молодоженов

Обновлено в 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шеффилд Уэнсдей
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир. Один из самых старых и титулованных клубов в Англии. Основан в 1867 году под названием «Уэнсдей», в 1929 году был переименован в «Шеффилд Уэнсдей».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное