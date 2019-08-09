Футбол
Английский «Кристал Пэлас» надеется забрать Чалова у ЦСКАЭкономика сегодня 07 августа в 18:11
По словам агента, армейцы поставлены в известность об интересе английского клуба. При этом англичане в переговорах испытывают сложности, ибо в контракте Чалова отступные не прописаны. Информацией об этом поделился «Чемпионат.com».
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Спорт-Экспрессвчера в 11:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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