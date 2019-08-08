Футбол
ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по ЧаловуНева Спорт вчера в 04:11
Московский ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по Фёдору Чалову. Английский клуб предлагал за 21-летнего нападающего 25 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Вашингтон
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