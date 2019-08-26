Футбол
ЧемпионатАнглийские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
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Иностранные болельщики завалили аккаунт «Зенита» просьбами приобрести Джоунса и Мустафи
Спорт-Экспрессвчера в 10:33
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Дальний Восток может остаться без «плоских тарифов» Аэрофлота
Дальний Восток может остаться без "плоских тарифов".
MagadanMedia.ru вчера в 22:50
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Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
РИА Новости вчера в 22:05
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 13:49
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия вчера в 06:26
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«Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом Федором успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Экономика
В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Ведомости вчера в 21:48
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Музыка
Сюткин пообещал спрятать недостатки участников «Голоса»
Музыкант Валерий Сюткин, который стал одним из наставников нового сезона шоу «Голос», впервые прокомментировал своё участие в телепроекте.
News.ru вчера в 10:57
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском 25 августа в 19:27
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Общество
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Происшествия
Девять человек отравились роллами в Усолье-Сибирском
Как сообщили корреспонденту «Альтаира» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, пострадали девять человек, все они перед отравлением съели роллы, заказанные в одной службе доставки.
ИА Альтаир вчера в 23:45
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Политика
В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана
Известия вчера в 08:52
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru вчера в 11:49
Технологии
Нейросеть от Nvidia делает из грубых набросков красивые пейзажи
Ридус вчера в 09:51
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В России создали пассажирский самолет с просторным салоном
Гвоздем программы авиасалона МАКС-2019, который открывается 27 августа в подмосковном Жуковском, станет новый среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 — он будет представлен в трех опытных образцах, задействованных в летных испытаниях.
Инфо24 вчера в 14:46
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В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.
RT на русском вчера в 20:15
Авто
Volvo FH снова стал самым популярным иностранным грузовиком в РФ
Звание самого популярного иностранного грузовика на российском рынке по-прежнему удерживает Volvo FH, на котором за отчетный период остановили свой выбор 2197 россиян.
Автоновости дня вчера в 08:47
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Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Космос
Полиция просит местных жителей покинуть дома на время тестирования SpaceX Starhopper
Даже если жители не захотят покидать местечко, полиция настаивает на том, чтобы они находились за пределами какого-либо здания или сооружения во время проведения теста во избежание травм из-за разбитых окон или возможных разрушений.
3DNews вчера в 15:19
Здоровье
Названы 6 неприятных признаков нехватки кальция в организме
Если у человека по ночам ноги начинает сводить, то необходимо проверить, достаточно ли организму кальция, получаемого из пищи.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском 25 августа в 12:45
Кино
Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»
Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06