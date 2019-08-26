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В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мустафи перестал попадать в основной состав «Арсенала». Наставник команды Унаи Эмери посоветовал ему найти новый клуб до конца летнего трансферного окна. Фил Джонс также не выходит в старте «Манчестер Юнайтед».
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