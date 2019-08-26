Футбол
ЧемпионатАнглийские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мустафи перестал попадать в основной состав «Арсенала». Наставник команды Унаи Эмери посоветовал ему найти новый клуб до конца летнего трансферного окна. Фил Джонс также не выходит в старте «Манчестер Юнайтед».
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Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
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Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель
Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
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Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
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