Футбол

ЧемпионатЧемпионатАнглийские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
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Фанаты АПЛ завалили «Зенит» просьбами купить Фила Джонса и Мустафи

Sport24.ruвчера в 16:46

Иностранные болельщики завалили аккаунт «Зенита» просьбами приобрести Джоунса и Мустафи

Спорт-Экспрессвчера в 10:33

Британские фанаты просят «Зенит» купить Джонса и Мустафи

Матч ТВвчера в 19:44

Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

Чемпионатвчера в 19:15

Английские болельщики умоляют «Зенит» приобрести Мустафи или Джонса

Евро-футбол.рувчера в 17:42

Английские фанаты завалили твиттер «Зенита» просьбами купить Джонса и Мустафи

Sports.ruвчера в 17:32

Британские фанаты просят «Зенит» купить Джонса и Мустафи

Sportbox.RUвчера в 19:44
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Общество

В России штрафы за нарушение ПДД могут разрешить обжаловать онлайн

Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.
REGNUM 01:36
Общество

Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков

Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru вчера в 17:26
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

В Иркутской области девять человек отравились после заказа суши на дом

РБК 03:20
Наука

Создана математическая модель нравственного и политического развития

В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.
Naked Science вчера в 13:53
Армия и оружие

Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

ТАСС 03:50
Политика

«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Политика

В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе

В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, по словам которого, ему якобы отказали в выдаче визы РФ.
RT на русском 05:13
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия

Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ

Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Игры

Состоялся запуск World of Warcraft Classic

Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Армия и оружие

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

RT на русском 04:28
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос

Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России

Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Взгляд.ру вчера в 07:31
Политика

В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Происшествия

ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Наука

Первую промпартию «топлива будущего» поставили на Белоярскую АЭС

Взгляд.ру 05:04
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Культура

Петру Мамонову сделали операцию

Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС вчера в 07:33
Фигурное катание

Медведева назвала новую произвольную программу лучшей в карьере

Произвольная программа, которую российская фигуристка Евгения Медведева покажет в предстоящем сезоне, является лучшей в карьере спортсменки.
ТАСС 04:51
Кино

Самым популярным российским фильмом XXI века стала драма «Легенда №17»

Живая Кубань 04:37
Политика

Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе

Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Происшествия

В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Общество

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
Политика

Начался финальный этап укладки «Северного потока-2»

Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода "Северный поток-2".
ИА Новороссия вчера в 08:19
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Экономика

ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Армия и оружие

Производство двигателей РД-191 для ракет «Ангара» увеличат с 2023 года

РИА Новости 04:57
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