Футбол
ЧемпионатАнглийские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
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Иностранные болельщики завалили аккаунт «Зенита» просьбами приобрести Джоунса и Мустафи
Спорт-Экспрессвчера в 10:33
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Экономика
В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке
Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 05:20
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия
Девять человек отравились роллами в Иркутской области
Следственный комитет начал проверку по факту отравления девяти человек роллами в Иркутской области.
Известия 06:23
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Политика
В Верховной раде прошли следственные действия
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады.
RT на русском 05:19
Общество
Во Владивостоке за ночь выпала треть месячной нормы осадков
Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня во Владивостоке продолжатся сильные дожди с грозами.
Вести.Ru 00:35
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Фигурное катание
Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде-2020 в Токио
Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
РИА Новости 04:06
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр вчера в 06:47
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53