Футбол

ЧемпионатЧемпионатАнглийские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
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Фанаты АПЛ завалили «Зенит» просьбами купить Фила Джонса и Мустафи

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Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

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Британские фанаты просят «Зенит» купить Джонса и Мустафи

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Евро-футбол.рувчера в 17:42

Английские фанаты завалили твиттер «Зенита» просьбами купить Джонса и Мустафи

Sports.ruвчера в 17:32

Иностранные болельщики завалили аккаунт «Зенита» просьбами приобрести Джоунса и Мустафи

Спорт-Экспрессвчера в 10:33
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Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
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