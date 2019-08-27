Футбол
Нева СпортАнглийские фанаты атаковали «Зенит» просьбами купить Мустафи и Джонса
Подписчики англоязычного «Твиттера» «Зенита» получили возможность отправлять личные сообщения аккаунту клуба, после чего директ петербуржцев оказался завален просьбами купить защитников Шкодрана Мустафи из «Арсенала» и Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед».
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Иностранные болельщики завалили аккаунт «Зенита» просьбами приобрести Джоунса и Мустафи
Спорт-Экспрессвчера в 10:33
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
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Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
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В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Хоккей
КХЛ убрала лазейку, при помощи которой Гусев и Гавриков уехали в НХЛ
В новой версии регламента КХЛ в статью 8 — «Ограниченно свободный агент» — добавили пункт номер 9, который закрывает возможность расторгать контракт с ограниченно свободными агентами по соглашению сторон, сохраняя на них права при помощи хитрой лазейки.
Спорт-Экспресс 08:18
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".
Российская газета 06:49
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Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58
Политика
Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем
"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Кино
Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино
Ревизор.ру 04:52
Общество
Россия заплатит два миллиона евро родственникам исчезнувших на Кавказе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 1,9 миллиона евро по 21 делу об исчезновениях людей в ходе второй чеченской войны.
Lenta.ru 07:47
Политика
Строительство «Северного потока-2» завершено на три четверти
Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на три четверти, говорится в сообщении оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG.
Радио Sputnik вчера в 06:07
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Армия и оружие
США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit
На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.
ИА REX 05:33
Здоровье
Медики из Качканара выразили протест вслед за тагильскими хирургами
Медицинские работники из Качканара вслед за тагильскими хирургами записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на оптимизацию, сообщает «Уралинформбюро».
ТагилСити.ру 04:08
Политика
Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты в АТР
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил обеспокоенность в связи с намерениями США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Известия 07:44
Происшествия
В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 06:00
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали позиции армии на юге Идлиба
В Сирии боевики напали на позиции сирийской армии на юге провинции Идлиб, к востоку от города Хан-Шейхун.
Новостной фронт 08:12
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12