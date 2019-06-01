Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в МадридеТАСС вчера в 17:25

Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания). Решающий матч главного еврокубкового турнира пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде

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