Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в МадридеТАСС вчера в 17:25

Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания). Решающий матч главного еврокубкового турнира пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде

Авто Porsche официально презентовал 718 Cayman T Porsche на Международном автошоу в Шэньчжэне официально показал 718 Cayman T с ценником от 641 тыс. юаней (6,1 млн рублей) Модель 718 Cayman привлекает к себе внимание благодаря своему классическому ярко-красному цвету.

Происшествия Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Футбол Рамос отреагировал на смерть Рейеса Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Здоровье В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.

Армия и оружие Устаревшие истребители F-35 станут «агрессорами» Истребители F-35 ранних версий, включая самолеты, изготовленные для программы летных испытаний, отличаются программным обеспечением и бортовым оборудованием от более современных серийных самолетов.

Общество Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.

Экономика Банк Intesa пожаловался силовикам на краснодарские суды Российское отделение итальянского банка Intesa вслед за крупнейшими мировыми автоконцернами пожаловалось Верховному суду РФ и СКР на работу судов в Краснодаре.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Политика Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Общество Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Экономика Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).

Энергетика На Украине вновь подняли тарифы на газ По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые на мечены на 21 июля 2019 года.

Происшествия Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Кино В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ В Чечне отреагировали на показанный в России фильм "Рокетмен", в котором была показана жизнь британского певца Элтона Джона.

Здоровье Более 8 тыс. детей родились в республиканском перинатальном центре в Дагестане с 2017 года Более 8 тыс. детей появились на свет в республиканском перинатальном центре Дагестана с момента его открытия летом 2017 года, сообщил ТАСС в субботу руководитель медучреждения Низам Османов.

Шоу-бизнес Малахов сделал супруге необычный подарок Ведущий Андрей Малахов подарил жене на день рождения необычный портрет с героями сериала «Игра престолов».

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.