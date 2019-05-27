Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 17:52

Впервые в истории в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов в одном сезоне сыграют представители одной страны. Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

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