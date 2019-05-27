Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 17:52
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
8
Баркли
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
10
Озил
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Впервые в истории в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов в одном сезоне сыграют представители одной страны. Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
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У «Арсенала» с Эмери просто нет шансов не разбить «Челси». Прогнозы на финал Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 20:30
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