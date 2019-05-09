Футбол

«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги ЕвропыНева Спорт вчера в 22:00

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы. Встреча будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Матч состоится в азербайджанском Баку на Олимпийском стадионе.
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