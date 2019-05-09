«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги ЕвропыНева Спорт вчера в 22:00

Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы. Встреча будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Матч состоится в азербайджанском Баку на Олимпийском стадионе.

«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы

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