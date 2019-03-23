Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020Российская газета вчера в 18:01

В Европе состоялись еще несколько матчей первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В одном из них полуфиналисты чемпионата мира-2018 англичане добились уверенной победы над Чехией - 5:0. Героем встречи на "Уэмбли" стал Рахим Стерлинг.

Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020

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