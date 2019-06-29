Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем

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