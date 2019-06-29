Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьемREGNUM 02:36
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:36, Вашингтон
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп и Си Цзиньпин отказались от пошлин
Обновлено в 02:18
Политика
В Японии завершился саммит лидеров стран «Большой двадцатки»
Саммит лидеров стран «Большой двадцатки», который проходил в Осаке, завершен.
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Происшествия
Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному
Уголовное дело возбуждено в отношении одного из начальников исправительной колонии Тюмени.
Обновлено вчера в 07:04
Баскетбол
Коллисон завершил карьеру в 31 год
Разыгрывающий "Индианы" Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры в 31 год.
Обновлено в 02:52
Политика
Путин подтвердил планы посетить Эр-Рияд
«Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит состоится», — заявил президент России в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которая состоялась на саммите Большой двадцатки в Осаке.
Обновлено в 03:13
Политика
Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено 27 июня в 09:16
Политика
В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана
Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT
Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат".
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено вчера в 09:32
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Обновлено в 02:16
Происшествия
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1500
Через десять месяцев с начала вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго было зафиксировано более 1500 летальных исходов, передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министерства здравоохранения ДР Конго от 25 июня.
Обновлено 26 июня в 04:41
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено вчера в 12:07
Здоровье
Утверждена нижегородская программа борьбы с онкологией
Показатель смертности составил 183,3 на 100 тысяч населения, прирост по сравнению с 2017 годом составил 2,2%. Наиболее неблагоприятная ситуация по ЗНО сложилась следующих районах Нижегородской области: Ветлужский, Городецкий, Павловский, г.о. г. Бор.
Обновлено в 03:01