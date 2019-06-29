Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьемREGNUM 02:36

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем

Происшествия Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.

Наука Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила Останки нового для науки вида крокодилов, получившего название Isisfordia molnari, были обнаружены в австралийском Новом Южном Уэльсе, где рабочие на опаловом месторождении заметили необычные отложения и вызвали ученых.

Политика Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.

Спорт Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.

Происшествия Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.

Политика Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу» Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Автоспорт Даниил Квят: Сегодня был сложный день Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Баскетбол Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.

Происшествия Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале.

Авто Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным мотором от Nissan GT-R На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.

Общество Мосгорсуд снизил штраф Сергею Звереву за одиночный пикет Мосгорсуд уменьшил штраф до 10 тысяч рублей в отношении стилиста Сергея Зверева, который провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале прямо на красной площади.

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства Певец Сергей Лазарев, отдыхающий в США после выступления на "Евровидении", порадовал поклонников фотографией из детства.

Транспорт Федеральную трассу затопило в Иркутской области Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком в городе Тулуне на протяжении 6 км, уровень воды достиг 3 м над проезжей частью.