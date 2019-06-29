Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьемREGNUM 02:36
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
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Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Останки нового для науки вида крокодилов, получившего название Isisfordia molnari, были обнаружены в австралийском Новом Южном Уэльсе, где рабочие на опаловом месторождении заметили необычные отложения и вызвали ученых.
Обновлено 26 июня в 04:06
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Политика
Меркель снова затрясло на официальной встрече
Обновлено 27 июня в 03:40
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Улюкаев прислал из колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 03:32
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Авто
18 советских автомобилей с правым рулем – и такое было!
Во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе, мы рассказали в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Общегородской выпускной повторят в Воронеже в следующем году
Обновлено в 02:42
Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы
Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале.
Обновлено в 03:50
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным мотором от Nissan GT-R
На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Мосгорсуд снизил штраф Сергею Звереву за одиночный пикет
Мосгорсуд уменьшил штраф до 10 тысяч рублей в отношении стилиста Сергея Зверева, который провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале прямо на красной площади.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства
Певец Сергей Лазарев, отдыхающий в США после выступления на "Евровидении", порадовал поклонников фотографией из детства.
Обновлено вчера в 18:50
Транспорт
Федеральную трассу затопило в Иркутской области
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком в городе Тулуне на протяжении 6 км, уровень воды достиг 3 м над проезжей частью.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Путин и Меркель продолжат работу в «нормандском формате»
Обновлено в 03:42