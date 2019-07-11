с чего всё началось

Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прошла в четверг, 11 июля, канцлер Германии Ангела Меркель слушала гимн страны сидя. Соответствующую информацию предоставила газета Welt. Согласно данным издания, протокол мероприятия был специально изменен по желанию Меркель.

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Происшествия В районе центрального рынка Перми произошёл пожар В районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар, передаёт URA.RU.

Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Финансы Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика На Украине возбуждены уголовные дела против Порошенко и Парубия На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Энергетика Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Происшествия Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки "Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Авто Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Игры Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4 Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.

Общество Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Шоу-бизнес Асмус рассказала, как столкнулась с подкожными клещами В результате на лице Асмус появилось несколько видов подкожных клещей, которые вызывают серьезные воспаления.

Шоу-бизнес Тодоренко передаст свадебное платье по наследству Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.

Происшествия В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.

Здоровье Врачи назвали три признака разрушения печени Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.

Политика «ВКонтакте» удалила оскорбляющий госсимволы РФ комментарий в MDK Социальная сеть «ВКонтакте» удалила комментарий в сообществе MDK, содержащий оскорбляющее государственные символы РФ изображение.

Происшествия Россиянина Антонца арестовали по подозрению в госизмене Ранее Лефортофский суд арестовал по делу о госизмене жену Антонца — Антонину Зимину.

Финансы Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.

Политика Главу МВД Крыма сняли с должности Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.