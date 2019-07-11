Политика
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером ДанииВечерняя Москва 08:39
Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прошла в четверг, 11 июля, канцлер Германии Ангела Меркель слушала гимн страны сидя. Соответствующую информацию предоставила газета Welt. Согласно данным издания, протокол мероприятия был специально изменен по желанию Меркель.
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с чего всё началось
Протокол специально был изменен по просьбе Меркель, чтобы избежать повторения приступов дрожи у канцлера, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Spiegel Online.Вести.Ru07:51
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Меркель и Фредериксен прослушали гимны на стульях из-за недавних приступов канцлера
Народные новости07:25
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