с чего всё началось

Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прошла в четверг, 11 июля, канцлер Германии Ангела Меркель слушала гимн страны сидя. Соответствующую информацию предоставила газета Welt. Согласно данным издания, протокол мероприятия был специально изменен по желанию Меркель.

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Происшествия 35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Хоккей Какко подписал контракт с «Рейнджерс» «Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Каапо Какко. Соглашение новичка рассчитано на три года.

Здоровье Врачи назвали три признака разрушения печени Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.

Здоровье Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил запрет на алкоэнергетики Как сообщал News.ru, российское Министерство здравоохранения не выявило причин для снятия запрета на алкоэнергетики.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.

Наука Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Футбол Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.

Авто Ford F-150 Nitemare от Roush - самый быстрый в мире пикап Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.

Шоу-бизнес Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Политика На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Политика Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.

Авто В России появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee Jeep привез в Россию спортивную версию нового Grand Cherokee, которая получила приставку к названию S Limited и выполнена в стиле моделей SRT.