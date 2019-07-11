с чего всё началось

Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прошла в четверг, 11 июля, канцлер Германии Ангела Меркель слушала гимн страны сидя. Соответствующую информацию предоставила газета Welt. Согласно данным издания, протокол мероприятия был специально изменен по желанию Меркель.

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

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