Политика
Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России
Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении РоссииРоссийская газета14:20
Германия выступит за продление экономических санкций в отношении России. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. "Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций", - приводит ее слова в бундестаге РИА Новости.
Российская газета14:20
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Мы будем называть вещи своими именами. Германия будет выступать за продление санкций. Мы не приемлем фактические претензии РФ на Азовское море.
— Ангела Меркель, немецкий политикОбластная газета 11:20
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