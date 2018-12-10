Происшествия
«Ангарский маньяк» приговорен ко второму пожизненному сроку
«Ангарский маньяк» приговорен ко второму пожизненному срокуВести.Ruвчера в 23:50
Бывший милиционер из Ангарска был задержан в 2012 году. В январе 2015 года иркутский суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства. Менее чем год назад Попкову было предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях, по каждому из них он дал признательные показания.
Вести.Ruвчера в 23:50
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