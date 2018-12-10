Происшествия

«Ангарский маньяк» намерен обжаловать приговор
РИА Новости
01:01

"Ангарский маньяк" Михаил Попков, приговоренный в понедельник судом в Иркутске ко второму пожизненному сроку, намерен обжаловать приговор, сообщил РИА Новости старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинёв.
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