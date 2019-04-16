Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после разводаКомсомольская правда 06:40

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом. Артисты поженились в 2014 году во Франции, и тогда женщина взяла себе двойную фамилию. Теперь же от Джоли-Питт вновь осталась лишь Джоли.
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Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Газета.Ru09:07

Анджелина Джоли сменила фамилию

Woman.ru06:32

СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию

РИА Новости05:18

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа

Экспресс газета05:10

Джоли после развода с Питтом сменила фамилию

Дни.ру07:26

Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию

7Дней.ру03:10

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Телепрограмма02:31
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Политика

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
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Финансы

Фондовый рынок США прекратил падение

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:23
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В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
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Общество

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Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

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В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

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Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

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Дело о клевете на губернатора Тамбовской области прекратили

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Пожар в Нотр-Дам де Пари в РПЦ назвали «страшным знамением»

Пожар в Нотр-Дам де Пари он назвал "страшным знамением", смысл которого нам еще предстоит понять.
Обновлено вчера в 17:30
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Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы

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В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

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Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
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В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
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Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
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В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
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В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
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Анджелина Джоли
Американская актриса
Американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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Брэд Питт
Американский актёр
Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
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