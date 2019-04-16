Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после разводаКомсомольская правда 06:40
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом. Артисты поженились в 2014 году во Франции, и тогда женщина взяла себе двойную фамилию. Теперь же от Джоли-Питт вновь осталась лишь Джоли.
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