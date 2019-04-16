Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после разводаКомсомольская правда 06:40

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом. Артисты поженились в 2014 году во Франции, и тогда женщина взяла себе двойную фамилию. Теперь же от Джоли-Питт вновь осталась лишь Джоли.
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Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Газета.Ru09:07

Анджелина Джоли сменила фамилию

Woman.ru06:32

Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию

7Дней.ру03:10

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа

Экспресс газета05:10

Джоли после развода с Питтом сменила фамилию

Дни.ру07:26

СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию

РИА Новости05:18

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

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