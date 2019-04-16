Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилиюНТВ 05:49
Анджелина Джоли избавилась от фамилии Питт после развода. Знаменитая актриса вернула себе девичью фамилию. Ранее в документах актрисы значилась двойная фамилия Джоли-Питт.
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Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Футбол
Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ
Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
Обновлено в 12:36
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 14 районных судов
Обновлено в 08:13
Авто
Lexus представила свой первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Происшествия
СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.
Обновлено в 11:50
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Экономика
Сбербанк закроет банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных
Сбербанк, в лице Германа Грефа, угрожает ликвидировать сеть своих банкоматов, если инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в терминалах найдет отклик в законодательном акте.
Обновлено в 12:21
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 02:44
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
В феврале 2019 года гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что компания решит к маю, обращаться ли за льготами для Южно-Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Технологии
«Сбербанк» начал тестировать экзоскелет ExoBelt
В Лаборатории робототехники "Сбербанка" компания ExoAtlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета ExoBelt, следует из пресс-релизе банка.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Оппозиционный политик Алексей Навальный хочет внести смуту в сознание российских граждан.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Технологии
Антипиратский робот «Яндекса» не оправдал надежд правообладателей
Подписанты антипиратского меморандума направили в компанию письмо, в котором сообщили, что робот «Яндекса» не может решить поставленных перед ним задач.
Обновлено в 07:01
Политика
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено вчера в 22:27
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
ВМФ тестирует систему радиоэлектронной защиты в Черном море
Обновлено вчера в 14:00