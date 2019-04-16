Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом ПиттомРБК 05:54

Актриса Анджелина Джоли во время развода с актером Брэдом Питтом сменила двойную фамилию. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на бракоразводные судебные документы. После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
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СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию

РИА Новости05:18

Анджелина Джоли сменила фамилию

Woman.ru06:32

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Телепрограмма02:31

Анджелина Джоли сменила фамилию

Газета.Ru03:26

Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию

7Дней.ру03:10

Анджелина Джоли после развода вернула себе девичью фамилию

Актуальные Новости03:31

Анджелина Джоли сменила фамилию

Говорит Москва04:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста

Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала пожар в Соборе Парижской Богоматери

Ксения Собчак решила прокомментировать случившийся пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:00
Политика

Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
Технологии

Google фильтрует 80% запрещенного в России контента

«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».
Обновлено в 05:32
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Общество

Свердловчане пока неохотно платят за вывоз мусора

Обновлено в 03:50
Политика

«Морской старт» перебазируют от США к России

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Политика

Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Транспорт

Два съезда с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней

Обновлено в 04:39
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Наука

Ученые предложили новый способ снизить тягу к сигаретам

Обновлено в 02:04
Происшествия

В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой

В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Обновлено вчера в 17:15
Общество

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Общество

Алексей Текслер проинспектирует Копейск

Обновлено в 04:12
Общество

Правительство не ввело видеофиксацию техосмотра

Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в понедельник, 15 апреля, сообщил, что правительство отказалось от идеи обязать автосервисы фиксировать на видео процесс техосмотра, вместо этого сделают два фотоснимка — в начале процедуры и в конце.
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
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Toyota превратит C-HR в электрокроссовер

После дебюта электрифицированных моделей C-HR и IZOA в Китае Toyota планирует выпустить на рынок более десяти электрических моделей в период в 2020 по 2025 год.
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Брэд Питт
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Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
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Американская актриса
Американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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