Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом ПиттомРБК 05:54
Актриса Анджелина Джоли во время развода с актером Брэдом Питтом сменила двойную фамилию. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на бракоразводные судебные документы. После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала пожар в Соборе Парижской Богоматери
Ксения Собчак решила прокомментировать случившийся пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:00
Политика
Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
Технологии
Google фильтрует 80% запрещенного в России контента
«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Общество
Свердловчане пока неохотно платят за вывоз мусора
Обновлено в 03:50
Политика
«Морской старт» перебазируют от США к России
Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Политика
Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
Два съезда с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней
Обновлено в 04:39
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Наука
Ученые предложили новый способ снизить тягу к сигаретам
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой
В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Общество
Алексей Текслер проинспектирует Копейск
Обновлено в 04:12
Общество
Правительство не ввело видеофиксацию техосмотра
Председатель комитета Государственной думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в понедельник, 15 апреля, сообщил, что правительство отказалось от идеи обязать автосервисы фиксировать на видео процесс техосмотра, вместо этого сделают два фотоснимка — в начале процедуры и в конце.
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Авто
Toyota превратит C-HR в электрокроссовер
После дебюта электрифицированных моделей C-HR и IZOA в Китае Toyota планирует выпустить на рынок более десяти электрических моделей в период в 2020 по 2025 год.
Обновлено в 05:56