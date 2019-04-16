Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом ПиттомРБК 05:54

Актриса Анджелина Джоли во время развода с актером Брэдом Питтом сменила двойную фамилию. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на бракоразводные судебные документы. После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом

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