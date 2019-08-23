Компания Google показала новый логотип Android. Его начнут официально использовать в ближайшие недели, когда выйдет новая версия операционной системы, получившая название Android 10, сказано в блоге компании. Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.

Android изменил логотип впервые за пять лет

Политика В США назвали условие возвращения России в G8 Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Политика Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.

Шоу-бизнес Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Экономика Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.

Экономика Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Происшествия Камчатские спасатели ищут троих пропавших у мыса Опасный рыбаков Камчатские спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный.

Авто На продажу выставили редкий 1500-сильный гиперкар Koenigsegg В Германии выставлен на продажу редкий суперкар Koenigsegg Regera, пробег которого составил 100 километров.

Политика В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.

Теннис Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.

Культура Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.

Наука Waymo поделилась с учеными собранными автопилотом данными Компания Waymo (подразделение холдинга Alphabet), один из ведущих разработчиков алгоритмов автомобильного автопилота, разместила собственный масштабный датасет в открытом доступе.

Общество В России установлен рекорд по числу долгожителей В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.

Наука Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.