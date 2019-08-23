Гаджеты

Android изменил логотип впервые за пять летForbes 13:16

Компания Google показала новый логотип Android. Его начнут официально использовать в ближайшие недели, когда выйдет новая версия операционной системы, получившая название Android 10, сказано в блоге компании. Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Google изменила дизайн логотипа ОС Android и принцип наименования ее новых версий

ТАСС22:18

Googe серьезно изменит операционную систему Android

URA.Ru18:04

У операционной системы Android сменился логотип

Известия18:34

В Google рассказали о нововведениях в Android

Life.ru15:09

Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android

РБК14:56

Google рассказал о новой версии Android

Телеканал 360°12:47

Google изменила схему наименования Android

ФАН12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Политика

В США назвали условие возвращения России в G8

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено в 16:23
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено в 20:50
Политика

Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot

Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено в 16:00
Общество

В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным

Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено в 22:55
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Экономика

Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Экономика

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Камчатские спасатели ищут троих пропавших у мыса Опасный рыбаков

Камчатские спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный.
Обновлено в 23:06
Авто

На продажу выставили редкий 1500-сильный гиперкар Koenigsegg

В Германии выставлен на продажу редкий суперкар Koenigsegg Regera, пробег которого составил 100 километров.
Обновлено в 05:11
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Политика

В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено в 13:02
Теннис

Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Обновлено в 12:26
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Культура

Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией

Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.
Обновлено в 23:37
Наука

Waymo поделилась с учеными собранными автопилотом данными

Компания Waymo (подразделение холдинга Alphabet), один из ведущих разработчиков алгоритмов автомобильного автопилота, разместила собственный масштабный датасет в открытом доступе.
Обновлено в 10:55
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по данным Forbes

Обновлено в 03:23
Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено в 23:13
Наука

Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде

Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет

Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 19:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное