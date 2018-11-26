Футбол

Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»
Матч ТВ
09:13

Напряжение между «Барсой» и «Реалом», которое создал Моуринью, повлияло на неудачи сборной Испании и атмосферу в команде. На чемпионате мира в Бразилии сборная Испании не вышла в плей-офф. После «Реала» Моуринью вернулся в Англию и возглавил сначала «Челси», а затем «Манчестер Юнайтед».
Матч ТВ09:13

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Иньеста: «Моуринью создал напряжение между „Барселоной“ и „Реалом“. Это навредило сборной Испании»

Sport24.ru10:49

Андрес Иньеста: "Моуринью вселил ненависть в противостояние между "Барселоной и "Реалом"

Спорт-Экспресс10:15

Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»

Sportbox.RU09:13

Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»

Матч ТВ09:13

Иньеста: при Моуринью игроки «Реала» и «Барселоны» стали ненавидеть друг друга

Чемпионат09:02

Андрес Иньеста: «Напряжение между „Барсой“ и „Реалом“, созданное Моуринью, сильно навредило сборной Испании»

Sports.ru09:41

Иньеста: «Во времена работы Моуринью в Испании между „Барселоной“ и „Реалом“ была ненависть»

Евро-футбол.ру06:08
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Футбол

ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Викторией»

Московский ЦСКА завершил подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Обновлено в 13:19
Футбол

Игроку «Спартака» предстоит перенести операцию на колене

Полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину потребуется операция на колене в связи с травмой, полученной в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 14:58
Футбол

Венгер может стать главным тренером «Баварии» до конца года

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может занять место у руля мюнхенской "Баварии" до конца года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол

Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол

Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол

Солари: «„Реал“ всегда возвращается»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с "Ромой" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:50
Футбол

Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением

Жерар Пике был остановлен полицией Испании в августе и оштрафован за вождение с недействительным удостоверением.
Обновлено в 13:41
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
Футбол

Линделеф пропустил тренировку МЮ перед матчем с «Янг Бойз»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф пропустил сегодняшнюю тренировку команды в преддверии матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 14:58
Футбол

На «Первую пятерку» претендуют четыре футболиста

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в Премьер-лиге.
Обновлено в 14:42
Футбол

Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом

Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 13:54
Футбол

Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году

Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 13:45
Футбол

Польский судья Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид»

Обновлено в 09:39
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Андрес Иньеста
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе». Бывший вице-капитан национальной сборной Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Самый титулованный испанский игрок в истории.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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