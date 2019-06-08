Футбол

Андрей Тихонов ответил на вопросы о «Спартаке», Промесе и ГлушаковеСпорт-Экспресс 10:00

Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал последние события в московском клубе.
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Тихонов: возвращение Промеса в «Спартак» стало бы жестом со стороны Федуна

Чемпионат10:25

Андрей Тихонов: «Большим жестом со стороны Федуна было бы возвращение Промеса»

Sportbox.RU10:30

Андрей Тихонов: «Большим жестом со стороны Федуна было бы возвращение Промеса»

Матч ТВ10:30

Тихонов считает, что возвращение Промеса может пойти на пользу президенту «Спартака»

RT на русском11:11

Андрей Тихонов ответил на вопросы о «Спартаке», Промесе и Глушакове

Спорт-Экспресс10:00

Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса

Газета.Ru09:54

Тихонов: вернуть Промеса в «Спартак» было бы огромным плюсом для Федуна

РИА Новости09:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

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Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 11:14
Культура

Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»

На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
Обновлено в 07:51
Игры

EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order

Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.
Обновлено 06 июня в 11:14
Армия и оружие

Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»

"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено вчера в 09:50
Автоспорт

Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады

Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Обновлено вчера в 17:35
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено в 02:52
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
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Общество

МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти

Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам

Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Политика

США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие, заявил Пушков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Украины Юрия Левченко судить бывших президентов страны Леонида Кравчука и Леонида Кучму за заключение Будапештского меморандума.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Авто

В сети показали Porsche 356 RSR 1960 года выпуска от Emory Motorsports

Специалисты собрали хотрод из двух спорткаров - 1960 и 1990 годов выпуска.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон.
Обновлено в 12:27
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
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Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
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Происшествия

В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
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Происшествия

Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке

Обновлено в 11:55
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Андрей Тихонов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
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