Андрей Тихонов: «Есть предложения о возобновлении тренерской карьеры»Матч ТВ 09:17

Андрей Тихонов сообщил, что ему поступают предложения о возобновлении тренерской карьеры.

Общество Проректор РАНХиГС назвал российских учителей в школах серой массой неудачников Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал школьных учителей неудачниками.

Происшествия Врач рассказал о травмах арестованного журналиста Голунова 8 июня сообщалось, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу Москвы из-за жалоб на плохое самочувствие.

Политика Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов Зинаида Гречаный, сообщает ТАСС.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.

Теннис Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос» Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.

Политика Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.

Футбол Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Экономика Костин: Тендер на строительство ВСД в Петербурге может состояться до конца года Тендер на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может состояться до конца 2019 года, проект оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Общество Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.

Происшествия Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Общество МЧС предупредило о идущей на Москву грозе ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Миниатюрный внешний ЦАП Sharkoon Gaming DAC Pro S совместим с Windows, macOS и Android На снимках, сделанных в павильоне Sharkoon, можно увидеть не только типичные для этого производителя корпуса и игровые периферийные устройства, но и первое изделие новой (для Sharkoon) категории — миниатюрный внешний ЦАП Gaming DAC Pro S. Преобразователь поддерживает 24-разрядное представление звука и частоты дискретизации 44,1, 48 и 96 кГц.

Происшествия Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Политика Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Происшествия Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".

Музыка Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.

Наука Медики назвали простой способ понизить артериальное давление Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.

Экономика ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Общество Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Авто Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.

Общество Число волонтеров в России утроилось за пять лет Количество волонтеров в России возросло втрое с 2014 года, сообщил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Политика Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.