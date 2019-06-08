Футбол
Андрей Тихонов: «Есть предложения о возобновлении тренерской карьеры»Матч ТВ 09:17
Андрей Тихонов сообщил, что ему поступают предложения о возобновлении тренерской карьеры.
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Общество
Проректор РАНХиГС назвал российских учителей в школах серой массой неудачников
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал школьных учителей неудачниками.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Врач рассказал о травмах арестованного журналиста Голунова
8 июня сообщалось, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу Москвы из-за жалоб на плохое самочувствие.
Обновлено в 10:22
Политика
Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов
Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов Зинаида Гречаный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:11
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.
Обновлено в 10:38
Политика
Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра
Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 08:37
Экономика
Костин: Тендер на строительство ВСД в Петербурге может состояться до конца года
Тендер на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может состояться до конца 2019 года, проект оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 09:17
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
МЧС предупредило о идущей на Москву грозе
ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Миниатюрный внешний ЦАП Sharkoon Gaming DAC Pro S совместим с Windows, macOS и Android
На снимках, сделанных в павильоне Sharkoon, можно увидеть не только типичные для этого производителя корпуса и игровые периферийные устройства, но и первое изделие новой (для Sharkoon) категории — миниатюрный внешний ЦАП Gaming DAC Pro S. Преобразователь поддерживает 24-разрядное представление звука и частоты дискретизации 44,1, 48 и 96 кГц.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Музыка
Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
Обновлено в 08:45
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Общество
Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве задержали журналистов, вышедших на пикет в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:49
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Число волонтеров в России утроилось за пять лет
Количество волонтеров в России возросло втрое с 2014 года, сообщил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:28
Политика
Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины
Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 10:44
Политика
Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года
Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Обновлено в 08:36