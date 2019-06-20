Андрей Текучев: «Надеюсь вернуться снова в „Краснодар“»Матч ТВ 14:25

Надеюсь показать себя в новом клубе и через год вернуться в свой родной клуб снова, — приводит слова футболиста корреспондент «Матч ТВ» Максим Куликов. Напомним, что Текучев был отдан в аренду «Чайке» на один сезон и будет выступать в ФНЛ.

Андрей Текучев: «Надеюсь вернуться снова в „Краснодар“»

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