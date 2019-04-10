Футбол

Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»Российская газета 05:47

Предыдущий наставник химчан Игорь Шалимов покинул пост накануне. Примечательно, что практически одновременно стало известно и об уходе Талалаева с должности главного тренера армянского "Пюника" - очевидно, у него уже имелась предварительная договоренность с "Химками".
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