Футбол
Андрей Талалаев: «Карпин кривит душой, если говорит, что матч со „Спартаком“ не принципиальный»Матч ТВ вчера в 12:47
Ощущения остаются, особенно когда отдал полжизни клубу. Учитывая позднее начало матча, мне кажется, что у «Ростова» в нем больше шансов, это команда с более отстроенной игрой, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что матч «Ростов» — «Спартак» состоится в субботу 20 июля.
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Андрей Талалаев: «Карпин кривит душой, если говорит, что матч со „Спартаком“ не принципиальный»
Sportbox.RUвчера в 12:47
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