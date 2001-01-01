Футбол

Андрей Талалаев: «Карпин кривит душой, если говорит, что матч со „Спартаком“ не принципиальный»Матч ТВ вчера в 12:47

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Ощущения остаются, особенно когда отдал полжизни клубу. Учитывая позднее начало матча, мне кажется, что у «Ростова» в нем больше шансов, это команда с более отстроенной игрой, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что матч «Ростов» — «Спартак» состоится в субботу 20 июля.
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Андрей Талалаев: «Карпин кривит душой, если говорит, что матч со „Спартаком“ не принципиальный»

Матч ТВвчера в 12:47

Андрей Талалаев: «Карпин кривит душой, если говорит, что матч со „Спартаком“ не принципиальный»

Sportbox.RUвчера в 12:47
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