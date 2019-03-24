Андрей Семенов: Не сказал бы, что обыграли Казахстан на классеСоветский спорт вчера в 14:15

Не сказал бы, что обыграли на классе, просто использовали слабые стороны соперника. Сборная России набрала три очка и сравнялась с Бельгией, Кипром и Казахстаном. В воскресенье в группе I также пройдут матчи Сан-Марино Шотландия, Кипр Бельгия.

Андрей Семенов: Не сказал бы, что обыграли Казахстан на классе

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