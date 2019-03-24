Футбол
Андрей Семенов: Не сказал бы, что обыграли Казахстан на классеСоветский спорт вчера в 14:15
Не сказал бы, что обыграли на классе, просто использовали слабые стороны соперника. Сборная России набрала три очка и сравнялась с Бельгией, Кипром и Казахстаном. В воскресенье в группе I также пройдут матчи Сан-Марино Шотландия, Кипр Бельгия.
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Андрей Семенов: «Мы хорошо разобрали Казахстан. Знали их сильные и слабые стороны»
Sportbox.RUвчера в 13:16
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Космос
Китай активизирует совместные космические исследования с Европой
Синьхуа 25 марта, со ссылкой на информацию, полученную от Академии наук Китая, сообщает о запущенном совместном китайско-европейском проекте исследования взаимодействий между солнечным ветром и земной магнитосферой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Бывший элистинский заключенный, которого душил сотрудник колонии, отсудил 50 тысяч рублей компенсации
Элистинский городской суд присудил бывшему заключенному Ахмеду Салиеву 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено в 09:51
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский подтвердил готовность встать перед Путиным на колени
Кандидат в президент Украины шоумен, актер и политик Владимир Зеленский, заявил, что он готов встать на колени — лишь бы Россия не ставила на колени Украину.
Обновлено в 10:05
Экономика
ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Политика
Дмитрий Киселев заступился за Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:35
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Наука
Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей
Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика
Албания решила отменить визы для россиян
Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Политика
Грузии снова пообещали членство в НАТО
Столтенберг подчеркнул, что Грузия является уникальным партнером для Североатлантического альянса, и объявил о продолжении совместной работы по подготовке страны к вступлению в НАТО.
Обновлено в 09:38
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Naspers разместит свои зарубежные интернет-активы на бирже Euronext
Сегодня южноафриканская медиагруппа Naspers сообщила, что она объединит все свои иностранные интернет-активы, включая доли в компаниях, занимающихся интернет-рекламой, доставкой еды, платежами и другими видами связанной с интернетом деятельности, в единую компанию, которую затем разместит на бирже Euronext Amsterdam.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Культура
Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ
Обновлено в 10:07
Здоровье
Минздрав России заинтересовался новосибирской разработкой
Минздрав России заинтересовался новосибирской разработкой, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Обновлено в 04:43
Футбол
СМИ: «Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба
"Ювентус" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает AS. Ранее сообщалось об интересе со стороны "Реала".
Обновлено в 10:09
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Политика
Матвиенко предложила использовать труд заключенных в госзаказах
Заключенные должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и нормальным режимом труда.
Обновлено в 07:46