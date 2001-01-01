Футбол
Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»Вести.Ru 04:54
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет. "Милан" – один из моих бывших клубов, но сейчас я работаю со сборной Украины.
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Общество
Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы
9 мая на Екатеринбург обрушился ливень с градом, заставив празднующих горожан искать укрытие, пишет Ура.ру.
Обновлено в 12:05
Происшествия
У берегов Реюньона серфер умер из-за нападения акулы
Акула напала в четверг на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, он скончался, передает местный портал Imaz Press Réunion.
Обновлено в 10:40
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В аргентинских депутата и чиновника стреляли неизвестные, один убит
Аргентинский депутат Эктор Оливарес ранен выстрелами недалеко от здания Конгресса в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы
Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Авто
Уникальный Rolls-Royce Phantom продадут на аукционе RM Sotheby`s
Торги состоятся уже на этой неделе. Главным событием аукциона RM Sotheby’s станет седан Rolls-Royce Phantom, выпущенный к 115-летию бренда.
Обновлено в 11:37
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Общество
Алина Загитова рассказала свои истории о Дне Победы
Обновлено в 08:24
Политика
Лукашенко оценил вероятность свержения власти в Белоруссии
Обновлено в 11:01
Политика
Названа дата экстренного саммита ЕС после выборов в Европарламент
Предстоящие выборы в Европарламент (23-26 мая) и смена власти в институтах ЕС являются одной из главных тем нынешнего саммита в Сибиу.
Обновлено в 12:11
Авто
Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
СМИ назвали дату экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Сирии
Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание по ситуации в Сирии в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 11:30
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Теннис
Федерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
При счёте 6:5 в третьем сете в пользу Монфиса, француз заработал два матчбола, но не сумел их реализовать.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Музыка
Попова и Мозгов выбрали композицию для произвольного танца
Обновлено в 11:30
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Политика
Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране
Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48