Футбол
Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»Вести.Ru 04:54
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет. "Милан" – один из моих бывших клубов, но сейчас я работаю со сборной Украины.
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