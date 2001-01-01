Футбол

Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»Вести.Ru 04:54

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет. "Милан" – один из моих бывших клубов, но сейчас я работаю со сборной Украины.
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Шевченко мечтает в будущем возглавить «Милан»

Спорт-Экспресс03:40

Шевченко: возможно, однажды придёт моя очередь тренировать «Милан»

Чемпионатвчера в 11:54

Шевченко рассчитывает в будущем стать главным тренером «Милана»

Матч ТВвчера в 23:59

Андрей Шевченко: «Возможно, однажды стану тренером „Милана“»

Sports.ru02:28

Шевченко: «Может быть, однажды я буду тренировать „Милан“»

Soccer.ruвчера в 12:11

Андрей Шевченко: Однажды я хотел бы возглавить «Милан»

Советский спорт03:19

Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»

Евро-футбол.рувчера в 11:47
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Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Обновлено в 02:41
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Обновлено в 03:01
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Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Кино

Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Технологии

В Германии запустили первую автомагистраль для электрогрузовиков

Обновлено вчера в 04:31
Игры

В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные

Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Политика

Россиян приговорили к тюрьме по делу о путче в Черногории

Россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые якобы участвовали в путче в Черногории, приговорены к тюремному заключению.
Обновлено в 05:25
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Общество

В Кузбассе сделают копию памятника в Трептов-парке в Берлине

Копию установленного в Трептов-парке в Берлине памятника советскому воину-освободителю с немецкой девочкой на руках, прототипом которого стал житель Кузбасса Николай Масалов, построят в Кузбассе, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Обновлено в 05:26
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

КНДР запустила неизвестную ракету

Учитывая, что запуск производился из западной части КНДР, а ракета полетела в восточном направлении, то есть через всю территорию Северной Кореи, высока вероятность, что это была как раз та самая ракета средней дальности, которая имеет весьма солидный радиус действия.
Обновлено в 06:07
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Политика

Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
Обновлено в 05:29
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 05:06
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Встреча Путина и Трампа на G20 не планируется

Кремль не ведет подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Японии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

Обновлено в 05:54
Экономика

Правительство снизило минимальный размер льготного займа для МСП до 500 тыс. рублей

Программа льготного кредитования стартовала 25 февраля, она позволяет МСП получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:05
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Андрей Шевченко
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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