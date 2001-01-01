Футбол
Андрей Шевченко поддержал Икера КасильясаСпорт день за днем 16:49
42-летний главный тренер сборной Украины и бывший форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко выразил в твиттере поддержку 37-летнему вратарю «Порту» Икеру Касильясу, перенесшему сегодня инфаркт на утренней тренировке.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено в 04:12
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Политика
Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона
Власти США должны провести расследование действий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Болтона в организации попытки переворота в республике.
Обновлено в 19:43
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки.
Обновлено в 19:53
Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Авто
Трехколесный 3СТ от компании Yamaha
Обновлено в 10:11
Футбол
«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»
В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Экономика
Госдума потратит 2,6 млн рублей на анализ пенсионных систем за рубежом
Госдума России заказала анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем с возможностью использования зарубежного опыта в российской практике, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года
Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество
В США разрешили продажу IQOS
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:25
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Политика
Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Космос
В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком
В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях.
Обновлено в 13:25
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13