Футбол

Андрей Шевченко поддержал Икера КасильясаСпорт день за днем 16:49

42-летний главный тренер сборной Украины и бывший форвард киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко выразил в твиттере поддержку 37-летнему вратарю «Порту» Икеру Касильясу, перенесшему сегодня инфаркт на утренней тренировке.
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Карпин выразил поддержку Касильясу

Матч ТВ18:40

Карпин выразил поддержку Касильясу

Sportbox.RU18:40

Андрей Шевченко поддержал Икера Касильяса

Спорт день за днем16:49
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Наука

Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости

Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Двое погибли при пожаре в частных домах в Самарской области

Обновлено в 20:04
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Политика

Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона

Власти США должны провести расследование действий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Болтона в организации попытки переворота в республике.
Обновлено в 19:43
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки.
Обновлено в 19:53
Авто

Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor

Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Авто

Трехколесный 3СТ от компании Yamaha

Обновлено в 10:11
Происшествия

Суд Петербурга арестовал активиста Андрея Пивоварова на десять суток

Обновлено в 19:54
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Экономика

Госдума потратит 2,6 млн рублей на анализ пенсионных систем за рубежом

Госдума России заказала анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем с возможностью использования зарубежного опыта в российской практике, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года

Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество

В США разрешили продажу IQOS

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Музыка

Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»

В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:25
Общество

В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Политика

Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Космос

В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком

В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях.
Обновлено в 13:25
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Кино

Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено в 13:18
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Андрей Шевченко
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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