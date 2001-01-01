Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»Спорт-Экспресс 19:33

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло. По его словам, четыре очка в двух играх - хороший результат для его команды.

Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»

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