Футбол

Андрей Шевченко: Сегодня самое главное для нас - это результатСоветский спорт 18:47

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нашу команду - это помогло футболистам бороться.
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Андрей Шевченко: Сегодня самое главное для нас - это результат

Советский спорт18:47
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