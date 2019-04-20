Политика
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВNews.ru вчера в 10:15
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля. Он признался, что его «немного сломали». Норкин покинул студию ток-шоу во время дискуссии о ситуации на Украине.
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Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:26
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины
Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой
Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой
Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу
«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Украинский Конституционный суд открыл дело по переименованию УПЦ
Производство по отношению к закону о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) открыл Конституционный суд (КС) Украины 20 апреля, сообщается на сайте судебной организации.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов
Обновлено в 01:34
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Украина выбирает президента. Зеленский сохранен в бюллетене
На Украине сегодня проходит второй тур выборов президента.
Обновлено в 00:05
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Хоккей
Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею
Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 13:04
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Наука
На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Наука
Ученые обнаружили гены высокого риска для шизофрении
Ученые из Университета Вандербильта провели исследования, позволившие выявить гены высокого риска для шизофрении.
Обновлено 19 апреля в 05:32
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе
В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48