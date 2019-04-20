Политика

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВNews.ru вчера в 10:15

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля. Он признался, что его «немного сломали». Норкин покинул студию ток-шоу во время дискуссии о ситуации на Украине.
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Телеведущий Норкин рассказал, почему «сломался» в прямом эфире

Царьградвчера в 15:29

Телеведущий Норкин объяснил уход из студии НТВ

РБКвчера в 12:06

Норкин объяснил свое исчезновение из эфира НТВ

URA.Ruвчера в 12:29

Украинский след: Андрей Норкин признался, почему исчез из эфира НТВ

Газета.Ruвчера в 15:11

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

RT на русскомвчера в 10:19

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

РИА Новостивчера в 09:43

Андрей Норкин назвал причину своего исчезновения из эфира

НТВвчера в 06:39
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Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

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Происшествия

Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд

Обновлено вчера в 11:16
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой

Обновлено вчера в 18:57
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
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Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 17:03
Музыка

Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой

Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол

Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу

«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Украинский Конституционный суд открыл дело по переименованию УПЦ

Производство по отношению к закону о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) открыл Конституционный суд (КС) Украины 20 апреля, сообщается на сайте судебной организации.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Обновлено в 01:34
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
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Украина выбирает президента. Зеленский сохранен в бюллетене

На Украине сегодня проходит второй тур выборов президента.
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Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

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Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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Хоккей

Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею

Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 13:04
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
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Порошенко в день тишины заявил о своей победе

Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 10:12
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«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Наука

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Ученые обнаружили гены высокого риска для шизофрении

Ученые из Университета Вандербильта провели исследования, позволившие выявить гены высокого риска для шизофрении.
Обновлено 19 апреля в 05:32
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Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
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Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе

В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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