Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»Коммерсантъ вчера в 17:16
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Их цена, финальное количество и распределение среди инвесторов будут определены после завершения ускоренного формирования книги заявок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЛСР: структура Молчанова продает 5,53% ЛСР через ускоренное формирование книги заявок
Financial Oneвчера в 12:59
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Мировая премьера немецкого фильма «Россия с неба» пройдет в Москве
Фильм в России озвучил актер Виктор Сухоруков. Фестиваль "Докер" пройдет в Москве с 3 по 8 апреля.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Евгения Брик показала, как ее дочь снимается в Голливуде
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Разрушительное землетрясение произошло на Тайване
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Московском регионе в середине недели ожидается похолодание
В Москве самыми холодными на этой неделе станут ночи на среду и четверг. Столбик термометра опустится до минус 6 градусов.
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций
Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Кино
Последних «Мстителей» покажут на ММКФ
Премьера фильма в России намечена на 29 апреля. ММКФ пройдет в столице с 18 по 25 апреля.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа
Обновлено вчера в 16:06
Авто
Появилась подробная информация о новом Buick LaCrosse
Обновление Buick LaCrosse принесло с собой кардинальный пересмотр моторной гаммы — теперь автомобиль предлагается лишь с 2-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Вдова доказала боевой ветеранский статус погибшего в Сирии офицера
В деле, признал ответчик, действительно содержатся документы, подтверждающие факт участия капитана Петина в боевых действиях, но комиссариат «не правомочен признавать право погибшего» на получение соответствующего удостоверения «в целях установления в дальнейшем статуса истцов как членов семьи ветерана».
Обновлено вчера в 18:48
Здоровье
Минздрав считает, что прививки не могут стать причиной аутизма
Минздрав опроверг получившее распространение мнение о том, что вакцинация может явиться причиной аутизма у детей.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено вчера в 13:41
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Воспитатель в Китае отравил детей и был арестован
Сотрудник одного из детских садов в Китае был арестован по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено вчера в 10:21
Политика
США отказали в апелляции осужденному на 27 лет гражданину РФ
Американская сторона отказала в апелляции, поданной защитой гражданина РФ Романа Селезнёва, осужденного в США на 27 лет, сообщил адвокат Игорь Литвак в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском
Обновлено вчера в 20:52