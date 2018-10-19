Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»Коммерсантъ вчера в 17:16
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Их цена, финальное количество и распределение среди инвесторов будут определены после завершения ускоренного формирования книги заявок.
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ЛСР: структура Молчанова продает 5,53% ЛСР через ускоренное формирование книги заявок
Financial Oneвчера в 12:59
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
Технологии
Сотовые операторы начали переход на отечественную связь
Сотовые операторы и производители оборудования начали тестировать переход на отечественную сотовую связь.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Политика
Депутаты разрешат россиянам охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам ходить на охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в соцсетях
Герцог и герцогиня Сассекские открыли совместный аккаунт в соцсети, выложив несколько снимков с официальных мероприятий.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено вчера в 06:47
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина напал с ножом на детей.
Обновлено в 02:14
Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район
Обновлено вчера в 16:22
Космос
Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание
Ученые из нескольких стран провели самое серьезное испытание теории выдающегося физика Стивена Хокинга, предполагающей, что загадочная темная материя может состоять из первозданных черных дыр микроскопических размеров, к образованию которых привел Большой взрыв.
Обновлено в 00:39
Общество
Более половины россиян винят в школьных драках родителей
Ответственность за массовые драки в школах несут родители, так считает больше половины россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 21:31
Политика
На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Фигурант уголовного дела предположительно занимался взяточничеством Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника, который обвиняется в получении взяток.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Медведи в Московском зоопарке проснулись
2 апреля стало известно, что в Московском зоопарке родился детеныш дикдика Кирка (небольшие антилопы, обитающие в Африке).
Обновлено в 02:06
Общество
«Ъ»: РЖД просят ввести приоритетный доступ к перевозкам
Предлагается ввести понятие особо значимых грузов, список которых определяет правительство и под которые операторы обязаны предоставлять вагоны и контейнеры, а также предоставлять приоритет тем, кто инвестирует в расширение пропускной способности сети.
Обновлено в 02:02
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Авто
Путин откроет завод Mercedes‑Benz в Подмосковье 3 апреля
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий свыше прожиточного минимума
В России меняется порядок индексации пенсий. Сумма индексации теперь будет выплачиваться сверх прожиточного минимума.
Обновлено 01 апреля в 07:26
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Эвелина с пришитым лицом: я не желаю смертнику того же
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04
Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 21:51